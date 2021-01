Honderden KLM'ers voorlopig boventallig verklaard

DEN HAAG (ANP) - Honderden KLM'ers zijn als gevolg van de coronacrisis boventallig verklaard. De circa 500 medewerkers die het aangaat zijn daarover al ingelicht en de aanzeggingen en brieven gaan er deze week uit, bevestigt de maatschappij.

Dat ze in hun huidige functie niet meer nodig zijn, betekent overigens niet direct dat het personeel het bedrijf moet verlaten. Via herplaatsingen en detachering zullen velen van hen bij KLM aan werk kunnen blijven. Naar verluidt zullen zo'n 300 medewerkers het bedrijf noodgedwongen moeten verlaten.

De ingrepen nu zijn onderdeel van de omvangrijke reorganisatie die KLM eerder aankondigde waarbij 5000 arbeidsplaatsen vervallen. Een groot gedeelte daarvan is gerealiseerd via het niet verlengen van tijdelijke contracten en het niet meer inhuren van uitzendkrachten. Verder opende KLM tot twee keer toe een vrijwillige vertrekregeling.

Mogelijk langer herstel

Bij de ingrepen tot nu toe is uitgegaan van een scenario waarbij komende zomer weer op 80 procent van de 'normale' situatie wordt gevolgen. KLM-topman Pieter Elbers waarschuwde eerder al dat het herstel mogelijk langer op zich laat wachten. De verwachting is dat nog deze maand meer duidelijk wordt over eventuele extra aanpassingen.

Probleem voor de maatschappij is niet alleen dat het herstel in de luchtvaartsector trager dan verwacht verloopt. Ook de regelingen rondom de start- en landingsrechten dwingen KLM straks om meer te vliegen, omdat de maatschappij anders mogelijk zogeheten slots op Schiphol verliest aan concurrenten.

Aanpassingen

In normale tijden moeten luchtvaartmaatschappijen 80 procent van hun slots daadwerkelijk gebruiken om rechten te houden. De regels werden afgelopen voorjaar tijdelijk aangepast omdat maatschappijen 'spookvluchten' uitvoerden om de slots te behouden. Maar aan die versoepeling komt op een gegeven moment een einde.

KLM wordt net als sectorgenoten keihard geraakt door de coronacrisis, met het wegvallen van vluchten en reisrestricties. De maatschappij kreeg 3,4 miljard euro aan noodsteun toegezegd door de overheid. Daarvoor moest het bedrijf onder meer de arbeidsvoorwaarden voor personeel versoberen.

De onderhandelingen tussen Nederland en Frankrijk over extra steun aan moederbedrijf Air France-KLM verlopen ondertussen uiterst moeizaam. Probleem is naar verluidt dat de Nederlandse overheid, net als bij de miljardenleningen van afgelopen zomer, wil investeren op het niveau van KLM en niet op het niveau van de beursgenoteerde houdstermaatschappij.