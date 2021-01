Hoekstra: goede herstelplannen voor EU belangrijker dan snelle

BRUSSEL (ANP) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wil dat de EU vasthoudt aan fundamentele hervormingen in de lidstaten en aan het geplande tijdschema daarvoor, om te kunnen herstellen van de coronacrisis. "Ik heb de indruk dat de Europese Commissie op één lijn met Nederland zit", zei hij na afloop van een videovergadering met zijn Europese collega's over de beoogde herstelplannen van de lidstaten.

"Als je uiteindelijk duurzame economische groei wil creëren, dan ben je er met investeringen alleen niet. Dan moet je structurele hervormingen, die in een aantal lidstaten al eerder hadden moeten plaatsvinden, ook echt realiseren", aldus Hoekstra.

De lidstaten kunnen vanaf eind februari hun herstelplannen naar Brussel sturen. Het dagelijks EU-bestuur zal ze binnen twee maanden beoordelen en dan hebben de ministers van Financiën nog een maand de tijd om de herstelscenario's van hun collega's goed te keuren. Goedkeuring opent de deur naar geld uit het EU-coronaherstelfonds van 672,5 miljard euro. Hoekstra zei die volgorde te willen aanhouden en het proces niet te willen versnellen. Bovendien hebben lidstaten het zelf in de hand of ze zodra het kan in Brussel aankloppen of daar nog mee wachten.

Weinig concreet

"De herstelplannen zijn nu nog weinig concreet", zei Hoekstra. "Het is te vroeg om er iets over te zeggen. Dit is ook niet het moment waarop de commissie in het openbaar zegt wat er gebeuren moet. Maar dat kan ook geen verrassing zijn, want dat staat in de jaarlijkse aanbevelingen aan de lidstaten van de commissie." Zo wordt Nederland al jaren aangespoord onder meer de hypotheekrenteaftrek af te bouwen, de hoge schulden bij huishoudens aan te pakken en de woningmarkt te hervormen.

Hoekstra heeft al eerder gezegd dat het indienen van een herstelplan een taak voor de volgende Nederlandse regering is.