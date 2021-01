Meer vertrouwen Duitse beleggers ondanks lockdown

MANNHEIM (ANP/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie is in januari sterker toegenomen dan verwacht. Daarmee bereikte dat vertrouwen weer ongeveer het niveau van juli vorig jaar, meldt onderzoeksinstituut ZEW. Met name de verwachtingen voor de export stuwden het vertrouwen.

De Duitse economie presteert al maandenlang beter dan die in andere Europese landen. De sterke industrie herstelde zich na een dip begin vorig jaar gaandeweg, daarbij geholpen door export naar onder meer China. Ook de Nederlandse industrie profiteert daarvan, want veel Nederlandse bedrijven zijn toeleveranciers van Duitse ondernemingen. Door de leidende rol van de industrie is de Duitse economie in het vierde kwartaal vermoedelijk niet gekrompen. Daarmee zou een zogenoemde 'dubbele dip-recessie' zijn voorkomen.

In oktober en november was er nog sprake van een flinke dip in het vertrouwen toen de tweede golf van het coronavirus zich aandiende en op diverse plaatsen in Europa extra maatregelen werden getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Over de situatie op dit moment waren de beleggers wel negatief. Er was een minimale verbetering ten opzichte van de meting in december. Ook in Duitsland geldt een lockdown. Momenteel wordt er in de Duitse politiek gepraat over een verlenging tot half februari.