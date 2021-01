Galapagos koploper in licht hogere AEX

AMSTERDAM (ANP) - Biotechnologiebedrijf Galapagos was dinsdag in trek op het Damrak dankzij een adviesverhoging. De stemming op de Europese markten was terughoudend door de vrees voor langere en strengere lockdowns in veel landen. De hoop op een sterk economisch herstel dankzij de uitrol van vaccins en omvangrijke steunpakketten, bood wel enige steun aan de aandelenhandel. Daarnaast werd gewacht op cijfers van de grote Amerikaanse banken Goldman Sachs en Bank of America, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 652,09 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 971,93 punten. De beurs in Londen klom 0,2 procent en Parijs daalde 0,1 procent. Frankfurt won 0,2 procent. Bondskanselier Angela Merkel wil naar verluidt de lockdown in Duitsland verlengen tot 15 februari.

De blik bleef ook gericht op Washington, waar Janet Yellen later op de dag verschijnt voor een speciale commissie in de Amerikaanse Senaat. De voormalige baas van de Federal Reserve, die door aankomend president Joe Biden is voorgedragen als nieuwe minister van Financiën, liet al doorschemeren dat het nu tijd is om grote stappen te zetten om de economie door de coronacrisis te loodsen en een grote recessie te voorkomen. Biden, die woensdag wordt beëdigd, kwam vorige week al met een steunplan van 1,9 biljoen dollar.

Logitech

Biotechnoloog Galapagos ging aan kop in de AEX met een plus van 3,5 procent dankzij een adviesverhoging door Morgan Stanley. Verzekeraar Aegon sloot de rij met een verlies van 2,5 procent. Philips steeg 1,9 procent. Het medisch zorgtechnologiebedrijf neemt zijn Amerikaanse branchegenoot Capsule Technologies over voor zo'n 525 miljoen euro.

Logitech won 1,1 procent in Zürich. De Zwitserse maker van computermuizen, toetsenborden, luidsprekers en webcams profiteert volop van de coronacrisis doordat veel mensen thuiswerken en verhoogde zijn verwachtingen. De Zwitserse chocolademaker Lindt & Sprüngli zakte 4 procent na tegenvallende resultaten.

Danone

Danone klom 2 procent in Parijs. De activistische investeerder Bluebell Capital Partners heeft een belang genomen in het Franse zuivelbedrijf en wil dat topman Emmanuel Faber opstapt vanwege de tegenvallende aandelenkoers. De Franse treinfabrikant Alstom steeg 3,6 procent dankzij een herstel van de resultaten in het afgelopen kwartaal.

De euro was 1,2131 dollar waard, tegen 1,2074 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 52,42 dollar. Brentolie klom 1 procent in prijs tot 55,28 dollar per vat.