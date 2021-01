Europees vliegverbod voor Boeing 737 MAX bijna ten einde

FRANKFURT (ANP/BELGA) - De Europese luchtvaartautoriteit EASA staat op het punt de geplaagde Boeing 737 MAX weer in het Europese luchtruim toe te staan. In de loop van volgende week wordt het vliegverbod voor het toestel, dat om veiligheidsredenen bijna twee jaar aan de grond bleef, opgeheven. Dat zegt EASA-topman Patrick Ky.

Vliegen met de MAX was sinds maart 2019 verboden, omdat binnen een kort tijdsbestek twee dodelijke crashes met toestellen van dat type waren gebeurd. Bij die rampen met vluchten van het Indonesische Lion Air en Ethiopian Airlines kwamen 346 mensen om het leven.

Na onderzoek bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen telkens onbedoeld naar beneden drukte. Later kreeg ook de Amerikaanse toezichthouder FAA scherpe kritiek, omdat de instantie Boeing onvoldoende controleerde en zo de veiligheid van reizigers niet kon garanderen.

De Verenigde Staten en Brazilië schrapten het vliegverbod in november vorig jaar. In Canada mogen de toestellen vanaf woensdag weer vliegen. De EASA had in november al gezegd de Europese toelating "vanaf midden januari" te verwachten.

In Nederland heeft onder andere touroperator TUI het toestel in zijn vloot. Voorafgaand aan de twee rampen was de 737 MAX een van de bestverkopende vliegtuigen van het Amerikaanse Boeing. Alvorens de aangepaste MAX-toestellen de lucht weer in mogen zijn wel een aantal aanpassingen noodzakelijk. Naast een update van de software gaat het ook om extra trainingen voor piloten en aanpassingen in handleidingen.