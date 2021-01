Nieuw distributiecentrum onlinesuper Picnic eerder open

BERKEL EN RODENRIJS (ANP) - Onlinesuper Picnic zal zijn nieuwe distributiecentrum in Berkel en Rodenrijs versneld in gebruik nemen. De opening stond eigenlijk voor het einde van dit jaar gepland, maar door de sterke groei van de onderneming wordt deze dit voorjaar geopend.

Mede door de coronacrisis is Picnic de laatste tijd sterk gegroeid. Mensen kiezen er, naast gemak, ook uit veiligheidsoverwegingen steeds vaker voor om boodschappen thuis te laten bezorgen. Het is niet voor het eerst dat Picnic naar eigen zeggen sneller dan voorzien zijn capaciteit uitbreidt. Vorig jaar ging het distributiecentrum in Apeldoorn ook al eerder open dan gepland.

Het distributiecentrum in Berkel en Rodenrijs biedt straks werk aan ongeveer 500 medewerkers. Behalve in Berkel en Rodenrijs, Rotterdam en Apeldoorn zijn er distributiecentra gevestigd in Diemen, Eindhoven en Utrecht. Later dit jaar opent Picnic een geheel gerobotiseerd distributiecentrum in Utrecht. Bezorging via Picnic is in ruim honderd plaatsen mogelijk.