Zwitserse chocolademaker Lindt: vraag trekt weer aan

KILCHBERG (ANP/RTR) - De Zwitserse chocolademaker Lindt & Sprüngli zegt dat de vraag naar zijn chocolade weer aantrekt na de forse dalingen eerder in 2020 door de coronacrisis en de lockdowns. Vooral in Europa wordt weer meer chocolade van het merk gekocht door mensen die graag wat lekkers eten terwijl ze aan huis zijn gekluisterd door de virusuitbraak.

Over heel vorig jaar zakte de omzet wel met meer dan 6 procent tot 4 miljard Zwitserse frank, omgerekend 3,7 miljard euro. Vooral in de eerste helft van het jaar gingen de zaken moeizaam, maar in de tweede helft was volgens Lindt alweer sprake van herstel. Dat gold met name voor belangrijke Europese markten als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en ook Nederland.

Daar staat tegenover dat Lindt wel last houdt van winkelsluitingen en de malaise in het toerisme, bijvoorbeeld door minder vraag vanuit restaurants en hotels en zwakke verkopen op luchthavens. Online doet het bedrijf wel goede zaken. De onlineverkoop verdubbelde vorig jaar naar 5 procent van de totale omzet.