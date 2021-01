'Investeringsplatform Allfunds wil naar beurs Amsterdam'

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Investeringsplatform Allfunds wil volgens de Spaanse zakenkrant Expansión naar de beurs in Amsterdam. Het Spaanse bedrijf zou dat nog in de eerste helft van dit jaar willen doen. Daarbij zou de waarde van Allfunds op 6 miljard à 7 miljard euro uit moeten komen.

Allfunds noemt zichzelf een 'wealthtech'-bedrijf, dat technologie inzet bij vermogensbeheer. Via het digitale platform van de onderneming kunnen fondsenmanagers en investeerders aan elkaar gekoppeld worden. Via het platform staat meer dan 1 biljoen euro aan geïnvesteerd vermogen uit.

Als de beursgang doorgaat is het de tweede aangekondigde beursgang van dit jaar op Beursplein 5. Vorige week maakte de Poolse pakketbezorger InPost bekend een notering aan de beurs in Amsterdam te willen. Een datum voor die beursgang is nog niet bekend.