Duitsland betreurt sancties tegen Russisch pijplegschip

Trapt u echt in de propaganda tegen Rusland? Amerika is sinds de aanleg bezig met een hetze tegen Rusland om ervoor te zorgen dat we afhankelijk blijven van Amerika en hun veel duurdere gas.

Europa met een goede band met Rusland is namelijk een zeer sterk continent en dat willen de Amerikanen koste wat kost voorkomen. Het is tijd dat we ons losmaken van Amerika. Kunt u met droge ogen nog kijken naar wat daar allemaal gebeurt?

Als we het hebben over een losgeslagen bende kunnen we beter over de oceaan kijken.

Meest corrupte land ter wereld dat hun leger gebruikt om grondstoffen te stelen.

(Volgens mij heeft het soevereine Syrie nooit gevraagd om hun olievelden bezet te houden en hun olie te stelen.). Venezuela en Iran dansen ook niet naar de pijpen van de USA (zijn soevereine staten met eigen wil, of je het er nu mee eens bent of niet) en worden door sancties tot de hongersnood veroordeeld door de USA en niemand die er iets aan doet...

Na de tweede wereld oorlog is Amerika verantwoordelijk voor heel veel onstabiliteit in de wereld en zeker voor heeeel veel doden. En is democratie zoals ze daar hebben nu echt wel ok? Met een lobby systeem waarbij de rijken en grote firma's de politici omkopen (met een mooi woord lobby, dat dan weer wel)? Denk dat we het in Europa en vooral Nederland veel beter voor elkaar hebben.