Duitsland betreurt sancties tegen Russisch pijplegschip

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse regering betreurt de sancties die de Verenigde Staten hebben aangekondigd tegen een Russisch pijplegschip en diens eigenaar. Dat heeft het Duitse ministerie van Economische Zaken laten weten, nadat het door de VS op de hoogte was gebracht. Het schip Fortuna is betrokken bij de aanleg van de omstreden gaspijplijn Nord Stream 2 van Rusland naar Duitsland.

Het is nog niet duidelijk wat de strafmaatregelen precies inhouden. Duitsland had onlangs juist toestemming gegeven voor de hervatting van het project waarmee capaciteit van de bestaande Nord Stream-gaspijplijn onder de Oostzee wordt verdubbeld. De Amerikaanse overheid wil echter dat Europa zich losmaakt van de afhankelijkheid van Russisch gas, omdat de Russen daarmee invloed hebben in West-Europa. Washington dreigde al herhaaldelijk met sancties voor bedrijven die bij de aanleg van de pijplijn betrokken zijn.

Onder meer olie- en gasconcern Shell is betrokken bij Nord Stream 2, dat al bijna voltooid is. Ook Europese landen als Polen en Oekraïne zijn fel tegen het project. De Duitse regering stelt juist dat de gaspijplijn zorgt voor een directe en zekere energietoevoer.