Ondernemers weten nieuwe investeringsfonds Invest-NL te vinden

DEN HAAG (AFN) - Ondernemers weten het afgelopen week gelanceerde investeringsfonds Invest-NL, waar de Nederlandse overheid 1,7 miljard euro in heeft gestoken, te vinden. Volgens topman Wouter Bos zijn er al 120 aanvragen van bedrijven binnen. Dat heeft hij gezegd in discussieprogramma Buitenhof.

"Ze zullen vast niet allemaal financierbaar blijken en vast niet allemaal bij ons passen, of allemaal evengoed nagedacht hebben over wat ze nodig hebben. Maar het betekent wel dat er een behoefte is", aldus de oud-minister van Financiën.

Invest-NL zal zich in eerste instantie focussen op projecten die bijdragen aan de energietransitie. Er zijn momenteel veel groene initiatieven die nog veel geld nodig hebben om tot stand te komen. Samen met particuliere investeerders zal het fonds geld steken in dat soort projecten. Daarna moet het fonds zich richten op andere problemen in de samenleving.

Met welke partijen er precies wordt gesproken, kan Bos niet naar buiten brengen. Hij benadrukte dat hij straks ook niet alle financiële details mag verstrekken als het fonds bij een bedrijf instapt, "omdat dat uiteindelijk ook gewoon concurrentiegevoelige materie is en bedrijfsvertrouwelijke gegevens betreft".