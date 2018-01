'Ook British Airways wil nieuwe A380's kopen'

Gepubliceerd op | Views: 758

LONDEN (AFN) - British Airways (BA) praat met vliegtuigbouwer Airbus over de koop van nieuwe A380's. Dat meldden bronnen rond de onderhandelingen aan persbureau Bloomberg. Eerder deze week maakte Emirates al een order voor 36 superjumbo's van Airbus bekend.

De Britse luchtvaartmaatschappij heeft momenteel twaalf A380's in de vloot. Eerder zei de maatschappij dat het hooguit zeven tweedehands toestellen wilde aanschaffen, maar nu wordt gekeken naar een groter aantal nieuwe A380's, aldus de ingewijden. Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld is interessant voor BA omdat daarmee een groot aantal passagiers per vlucht kan worden vervoerd van en naar Heathrow. De Londense luchthaven zit namelijk dicht tegen zijn capaciteit aan.

Met de order van Emirates ter waarde van 16 miljard dollar kreeg het A380-programma een reddingsboei toegeworpen, want Airbus had eerder gezegd dat het de stekker uit de productie dreigde te trekken vanwege het uitblijven van bestellingen voor het vliegtuig.