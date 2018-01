Beurs Amsterdam verder omhoog

Het aexje heeft niet veel meer nodig voor de 570,als die amerikaan nu eens uit zijn twijfelstand komt,dan moet het gaan lukken,nog een keer het schuldenplafond omhoog moet wel kunnen,het is al meer dan de 60e keer,al zou het wel wijs zijn dat ze nu eindelijk eens besluiten nemen om het tij te keren,want anders breekt de dijk een keer.

Mijn lieve amgtje staat al een paar dagen gigantisch te stuiteren,op positief,of negatief nieuws,ik denk dat de ing analist gelijk had deze morgen naast een produktie verhoging,staat een gigantische grotere vraag,daar komt bij dat amg zijn zaakjes goed op orde heeft,dus ik denk,dat de lucht zo goed als onbewolkt is.

Het is een heel ander verhaal,dan met de olie,daar dreigt amerika opnieuw,met een maar licht stijgende vraag,door een enorme produktie verhoging de prijs van het vloeibare zwarte goud,opnieuw door de modder te halen.

Aanvankelijk spanden,de chippies zich weer voor de kar,maar nu weten ze het niet zo goed meer.

Van het kleinste jongetje in de klas;mijn lieve pharmpje,word ik vrolijk en gezond,bergen geluk toegewenst!!!