Wall Street opent met kleine winsten

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn vrijdag licht hoger geopend. Beleggers lijken zorgen om het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid even naast zich neer te leggen. IBM en American Express staan in de belangstelling na publicatie van resultaten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 26.049 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,3 procent tot 2805 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg ook 0,3 procent, tot 7315 punten.

Het Amerikaanse Congres heeft nog altijd geen overeenstemming bereikt over een wet die de federale overheid meer financiële bewegingsruimte geeft. Komen de partijen er niet uit, dan dreigen belangrijke overheidsdiensten de deuren te moeten sluiten totdat nieuwe financiering is geregeld.

IBM

IBM zag afgelopen kwartaal voor het eerst in bijna zes jaar de omzet toenemen vergeleken met een jaar eerder. Een miljardenafschrijving als gevolg van de belastinghervorming in de Verenigde Staten drukte de ICT-dienstverlener evenwel diep in de rode cijfers. IBM verloor 2,8 procent.

Ook American Express (min 2,7 procent) moest een forse eenmalige last nemen als gevolg van de belastingherziening door de regering-Trump. De creditcardmaatschappij leed daardoor eveneens een stevig verlies en ziet zich daardoor genoodzaakt voorlopig te stoppen met het inkopen van eigen aandelen.