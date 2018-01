Opdracht VolkerWessels in Hendrik-Ido-Ambacht

Gepubliceerd op | Views: 672

AMSTERDAM (AFN) - VolkerWessels gaat 135 woningen bouwen in Hendrik-Ido-Ambacht. Dat maakte het bouwbedrijf bekend, zonder financiële details over de opdracht te vermelden.

Het gaat om het project De Volgerlanden-Oost in Hendrik-Ido-Ambacht. De woningen worden tussen 2019 en 2022 gerealiseerd. De uitvoering van het project is in handen van bouwbedrijf Kroon & De Koning uit Zwijndrecht, een onderdeel van VolkerWessels.