Gepubliceerd op | Onderwerpen: Spanje

LONDEN (AFN/RTR) - Op de financiële markten wordt voorgesorteerd op de verhoging van de kredietwaardigheid van Spanje. Daardoor is het verschil in rente op Spaans staatspapier ten opzichte van dat van Duitsland gezakt tot het laagste niveau in zes maanden.

Kredietbeoordelaar Fitch kan naar verwachting elk moment met een nieuw rapport over Spanje komen. Kenners gaan er in doorsnee vanuit dat de rating voor Spanje wordt opgekrikt van BBB+ naar A-. Daarmee zou Spanje voor het eerst sinds 2012 weer een A-oordeel in de wacht slepen. Moody's geeft het Zuid-Europese land momenteel een score van Baa2, bij Standard & Poor's (S&P) ligt het oordeel op BBB+.

De rente op Spaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar is vrijdag terugvallen tot 1,45 procent. Het verschil tussen Spaans en Duits staatspapier was sinds juli niet meer zo klein.