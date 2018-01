Kritiek investeerder op ThyssenKrupp

Gepubliceerd op | Views: 854

ESSEN (AFN/BLOOMBERG) - Staalconcern ThyssenKrupp zou twee keer zo veel waard kunnen zijn als het Duitse industriebedrijf niet zo ingewikkeld in elkaar zou zitten. Dat zegt Cevian Capital, de op een na grootste investeerder in de onderneming.

ThyssenKrupp is vooral bekend als staalgigant, maar maakt ook uiteenlopende producten van duikboten tot liften. Volgens Cevian lijden de resultaten onder de ingewikkelde structuur en moet het bedrijf herstructureren. ,,We verwachten een grondig onderzoek dat zal leiden tot grondige veranderingen."

Topman Heinrich Hiesinger heeft sinds zijn aanstelling in 2011 de activiteiten van het bedrijf verbreed om sterker te staan in de moeilijke tijden voor de staalmarkt, maar de markt is de laatste jaren al weer aangetrokken. Ook andere aandeelhouders hadden al kritiek op het bedrijf. Zo noemde een fondsbeheerder van Union Investment het ,,desastreus" dat het aandeel sinds de aanstelling van Hiesinger 13 procent minder waard is geworden.

Thyssenkrupp is momenteel bezig zijn Europese staalactiviteiten samen te voegen met die van de Indiase branchegenoot Tata Steel. Op die manier zouden kosten kunnen worden bespaard.