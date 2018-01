Verlies oliedienstverlener Schlumberger loopt op

Gepubliceerd op | Views: 1.083

HOUSTON (AFN) - De Amerikaanse oliedienstverlener Schlumberger heeft in het vierde kwartaal het verlies fors zien oplopen ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam onder meer door een flinke eenmalige afschrijving.

Netto zette het concern een verlies in de boeken van bijna 2,3 miljard dollar, tegen een negatief resultaat van 204 miljoen dollar een jaar eerder. Dat is per aandeel een verlies van 1,63 dollar. Exclusief de bijzondere posten zou het resultaat zijn uitgekomen op 0,48 dollarcent, wat beter is dan marktkenners hadden voorzien. De omzet van Schlumberger dikte met 15 procent aan tot 8,2 miljard dollar, eveneens meer dan de analistenprognose.

Schlumberger deed vooral goede zaken in Noord-Amerika, terwijl de opbrengsten in het Midden-Oosten en Azië wat terugvielen. Het concern verwacht dat de oliemarkt dit jaar sterk zal groeien, waar het verder van kan profiteren.