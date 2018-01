'ForFarmers profiteert van bloeiende markt'

Gepubliceerd op | Views: 1.485

AMSTERDAM (AFN) - De aantrekkende landbouwsector is goed nieuws voor ForFarmers. Analisten van KBC Securities verhoogden hun advies op het veevoederbedrijf, geholpen door de gunstige vooruitzichten, zo werd in een rapport gemeld.

Volgens KBC staan de seinen voor de sector en daarmee voor ForFarmers op groen. De financiële situatie van boeren is verbeterd wat al in de tweede helft van vorig jaar merkbaar was bij de afzet van ForFarmers. Het mengvoervolume dat door de onderneming werd afgezet steeg harder dan het totale volume veevoer dat werd verkocht. Mengvoer zorgt voor meer waarde dan gewoon veevoer zo schrijven de analisten.

KBC wijst verder op de aangetrokken melkprijzen. De prijs voor varkens daalde wel iets, maar ligt in doorsnee nog op een hoog niveau. De kenners voorzien voor heel 2018 dat deze trend zich doorzet. Het dit jaar weer in gebruik nemen van een productielocatie in Deventer, waar niet-gemodificeerd voer wordt gemaakt, noemt KBC verder goed nieuws.

Om meer waarde voor aandeelhouders te creëren zou ForFarmers er goed aan doen op overnamepad te gaan. KBC noemt daarbij een bedrag van 200 miljoen euro.

KBC hanteert nu een advies hold op ForFarmers met een koersdoel van 9,80 euro. Het aandeel noteerde vrijdag omstreeks 10.30 uur 3,4 procent hoger op 10,44 euro.