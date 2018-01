Flow Traders draagt nieuwe bestuurders voor

Gepubliceerd op | Views: 1.411

AMSTERDAM (AFN) - Beursintermediar Flow Traders wil Folkert Joling en Thomas Wolff benoemen in het bestuur van de beursgenoteerde onderneming. Het tweetal is daarvoor door de raad van commissarissen genomineerd. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is al akkoord.

Aandeelhouders stemmen op 18 april tijdens de jaarlijkse vergadering over de benoeming. Joling wordt na zijn benoeming eindverantwoordelijke voor de handelsactiviteiten. Hij kwam in 2006 als handelaar binnen bij het bedrijf en geeft momenteel al leiding over die divisie.

Wolff is de beoogd technologiedirecteur. Ook hij komt uit eigen gelederen. Wolff is sinds 2009 werkzaam bij de beursintermediar en is sinds 2013 al hoofd van de technologieafdeling van Flow Traders.

Stemmen aandeelhouders in met de benoeming dan zal het bestuur van Flow Traders uit vijf personen bestaan.