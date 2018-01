'Geleidelijk herstel Beter Bed na domper'

Gepubliceerd op | Views: 1.648

AMSTERDAM (AFN) Beter Bed heeft dankzij problemen op de Duitse markt een moeilijk kwartaal achter de rug, maar zal dit jaar geleidelijk aan herstellen. Dat concludeert analist Wim Hoste van KBC Securities.

De Brabantse beddenverkoper kampt in Duitsland met de naweeën van een gifschandaal, dat afgelopen zomer twijfel zaaide over de veiligheid van schuimmatrassen. De omzet ging daardoor met ongeveer een zesde omlaag. Cijfers over de winst werden niet gegeven, maar vorige maand gaf het bedrijf al een winstwaarschuwing wegens de Duitse gifkwestie.

Volgens de marktkenner krabbelt Beter Bed in 2018 op, gesteund door vernieuwingen van zijn winkels. Overigens heeft het bedrijf niet alleen last van zijn geschonden imago in Duitsland. Ook concurrentie van onlinematrassenverkopers speelt een rol.

ING

ING sprak van een nog moeilijker kwartaal dan waar op gerekend werd. De bank hanteert een hold-advies op het aandeel. Het koersdoel blijft 13 euro.

KBC handhaaft zijn accumulate-advies, maar verlaagt het koersdoel voor Beter Bed van 18 naar 16 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.25 uur bijna 3 procent lager op 12,68 euro.