Wat een lariekoek. Een supermarkt is er om boodschappen te doen. Dat daar ontwikkeling in zit en dat dit andere vormen kan krijgen (ophalen, bestellen, samengestelde vers pakketten) kan ik in komen, maar laten we niet doen alsof dit principe er niet meer zal zijn. Keukens in de supermarkt? Er zal een groep zijn die hiervan gebruik zal maken maar het gros komt simpelweg eten inslaan