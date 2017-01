Huizenprijzen in eurozone verder in de lift

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: Europa, huizenmarkt

LUXEMBURG (AFN) - De huizenprijzen in de eurozone blijven stijgen. De gemiddelde prijs van een koopwoning in de eurolanden lag in het derde kwartaal van vorig jaar 3,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat donderdag bekend.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016 stegen de huizenprijzen gemiddeld met 1,3 procent. In de gehele Europese Unie waren woningen in doorsnee 4,3 procent duurder dan een jaar eerder.

De sterkste stijgingen werden op jaarbasis gemeten in Hongarije (plus 11,6 procent), Letland (plus 10,8 procent) en Bulgarije (plus 8,8 procent). In Cyprus (min 3,3 procent) daalden de huizenprijzen het sterkst en ook in Italië (min 0,9 procent) werden koopwoningen in doorsnee goedkoper.

Nederlandse woningen waren gemiddeld 4 procent duurder dan in het derde kwartaal van 2015. Ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar liepen de prijzen met 1,1 procent op.