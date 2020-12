Wall Street met verliezen het weekend in

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verlies gesloten, waarmee een stapje terug werd gedaan na de recordniveaus van een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street bleef vooral uitgaan naar de politiek in Washington waar signalen vandaan kwamen dat er nog geen overeenstemming is over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 30.179,05 punten. De brede S&P 500 ging 0,4 procent omlaag tot 3709,41 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 12.738,18 punten. Donderdag sloten de drie hoofdgraadmeters op recordstanden.

De Republikeinen en Democraten in het Congres steggelen nog altijd over de voorwaarden voor een nieuw steunpakket met een waarde van iets meer dan 900 miljard dollar om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Inmiddels zijn al meer dan 310.000 Amerikanen overleden aan de gevolgen van het coronavirus en zijn er meer dan 17 miljoen besmettingen vastgesteld in de Verenigde Staten.

Moderna

Farmaceut Moderna stond in de belangstelling nadat een onderzoeksgroep van de FDA had aangeraden het coronavaccin van dat bedrijf goed te keuren. President Donald Trump liet meteen weten dat het middel al goedgekeurd was en dat het onmiddellijk wordt verspreid. De FDA verklaarde daarop dat er nog een formele goedkeuring moet plaatsvinden. Moderna daalde 2,6 procent.

De maker van apparatuur om hartpatiënten te monitoren BioTelemetry ging bijna 17 procent omhoog. Het bedrijf wordt overgenomen door Philips voor 2,8 miljard dollar.

Tesla

Tesla wordt maandag opgenomen in de S&P 500 en daarom was er veel activiteit rond het aandeel van de maker van elektrische auto's. Beheerders van fondsen die de beursgraadmeter volgen moesten aandelen Tesla kopen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Tesla kreeg er 6 procent bij.

Pakketbezorger FedEx kwam met resultaten en werd 5,7 procent lager gezet.

De euro was 1,2246 dollar waard, tegenover 1,2234 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie klom 1,4 procent naar 49,23 dollar. Brentolie won 1,5 procent in prijs tot 52,47 dollar per vat.