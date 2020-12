Alle goedkeuring voor overname NIBC door Blackstone binnen

DEN HAAG (AFN) - Alle benodigde goedkeuring voor de overname van de Haagse zakenbank NIBC door de Amerikaanse investeerder Blackstone is binnen. Het ging onder meer om goedkeuring van de Europese Centrale Bank (ECB).

Aandeelhouders van NIBC hebben tot en met 21 december de tijd om hun stukken aan te bieden voor de overname. De raad van bestuur en de commissarissen staan achter de deal, evenals de twee grootste aandeelhouders van NIBC. Die hebben gezamenlijk ruim 75 procent van NIBC in handen. Het bod zal nu gestand worden gedaan bij de aanmelding van minimaal 85 procent van de uitstaande effecten. Dat was eerder 95 procent.

Het totale prijskaartje dat Blackstone, via het vehikel Flora Acquisition, aan NIBC heeft gehangen bedraagt ruim 1 miljard euro. Concreet krijgen beleggers 7 euro per aandeel en een uitkering van het slotdividend over 2019 van 0,53 euro per aandeel.