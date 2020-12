Brexitzorgen houden Europese beurzen in toom

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag kleine koersuitslagen zien. Pessimistische geluiden over de moeizame brexitonderhandelingen zorgden voor enige terughoudendheid bij beleggers. De nieuwe recordstanden op Wall Street en de toenemende hoop op een akkoord over extra coronasteun voor de Amerikaanse economie boden daarentegen wat steun aan de aandelenhandel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 625,47 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 922,27 punten. De beurs in Frankfurt won 0,1 procent en Parijs verloor 0,1 procent.

De FTSE-index in Londen won 0,2 procent, terwijl het Britse pond onder druk stond. Volgens de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier zijn er nog maar enkele uren over voor een brexitdeal. De Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie lieten eerder al weten dat het moeilijk wordt om nog tijdig een handelsakkoord te sluiten. Vooral op het vlak van visserij blijven Londen en Brussel het oneens.

Galapagos

In de AEX toonde Galapagos wat herstel na de zware koersverliezen in de afgelopen twee dagen. De biotechnoloog prijkte bovenaan met een winst van 2,6 procent. Grootste daler was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 1,6 procent. Verzekeraar Aegon kampte met een adviesverlaging door Credit Suisse en zakte 1 procent.

Philips dikte 1,7 procent aan. Het zorgtechnologiebedrijf koopt het Amerikaanse BioTelemetry voor omgerekend 2,3 miljard euro. Philips denkt dat de maker van systemen voor het op afstand in de gaten houden van hartpatiënten volgend jaar al kan zorgen voor meer omzet en winst. Uitzender Randstad won 0,1 procent dankzij een adviesverhoging door JPMorgan.

Pharming

Bij de middelgrote bedrijven ging Pharming aan kop met een plus van 5,7 procent. Het biotechnologiebedrijf verwacht vanaf dinsdag ook op de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq te verhandelen te zijn. Pharming maakte zijn plannen voor een tweede notering in de Verenigde Staten in oktober bekend. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij met een min van 2,1 procent.

De euro was 1,2251 dollar waard, tegenover 1,2256 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie goedkoper op 48,35 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 51,43 dollar per vat.