Duitse ondernemers zijn onverwacht positiever gestemd

Coronamaatregelen kunnen zowel positief als negatief uitpakken, ligt er maar net aan in welke branche je zit. Pijnlijk voor restaurants en openbaar vervoer, heerlijk voor online streamingsdiensten en rijscholen. Wij merken hier in Nederland ook een enorme stijging in verkeer op een van onze websites, www.rijschoolspecialist.nl waar de slagingspercentages van alle rijscholen in Nederland door leerlingen kunnen worden vergeleken.