Duitse ondernemers zijn onverwacht positiever gestemd

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers is deze maand onverwacht gestegen. Met name de verwachtingen voor economisch herstel in 2021 droegen daar aan bij, meldde het Duitse onderzoeksinstituut Ifo.

De vertrouwensindex van Ifo kwam voor november uit op een stand van 92,1 tegen een bijgestelde 90,9 in november. Economen hadden in doorsnee juist op een verdere daling gerekend, nadat de graadmeter de afgelopen twee maanden ook al gedaald was. Toen waren de toenemende coronamaatregelen een belangrijke oorzaak. Inmiddels is Duitsland in een nieuwe lockdown.

Volgens Ifo-president Clemens Fuest wordt slechts een beperkt deel van de economie daar hard door geraakt. "Over het geheel genomen toont de Duitse economie weerbaarheid", merkte Fuest op. De stemming in de industrie ging volgens hem sterk vooruit, maar ook in de dienstensector steeg het vertrouwen enigszins.

De Bundesbank zei eerder deze week dat de Duitse economie mogelijk een grotere klap krijgt dan de centrale bank eerder verwachtte. De instelling verwachtte echter dat door de beschikbaarheid van een vaccin vanaf het voorjaar steeds meer beperkingen kunnen worden opgeheven.