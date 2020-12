DNB tegen banken: wees terughoudend met dividend

Is het dwingend of dringend?



"AMSTERDAM (ANP) - Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland voor 33 miljard euro aan steun verleend aan consumenten en bedrijven. Het gaat daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten 172.000 bedrijven en 37.000 particuliere bankklanten gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)" (hele artikel op DFT.nl)



Het totaalbedrag aan niet renderende leningen(NPLs) blijft significant stijgen ondanks de ruimhartige bijdrage van de overheden.



De gesuggereerde 30 miljard euro kan weleens met factor 10 vermenigvuldigd worden, de totale som van de schulden dus, dus niet de termijnen waar in het PB over wordt gemeld.



Ze weten het mooi te verpakken, vele vraagtekens, maar er gaat hoe dan ook wat gebeuren, de kenners weten wat....



Hoe langer het duurt, hoe groter de bobbel, wegkijken, ontkennen, twijfel zaaien, weglachen, mooi weer praten, de waarheid zal weer gruwelijk hard worden.