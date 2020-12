DNB tegen banken: wees terughoudend met dividend

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse banken moeten "zeer terughoudend" blijven met het uitbetalen van dividend en het inkopen van eigen aandelen. Ook moeten ze variabele beloningen zoals bonussen beperken. Die oproep doet De Nederlandsche Bank (DNB) in navolging van de oproep die de Europese Centrale Bank (ECB) eerder deze maand aan de grote banken deed.

De aanbeveling van DNB loopt tot eind september. Dan verwacht de centrale bank dat de economische situatie weer genoeg is genormaliseerd na de coronacrisis. Tot die tijd is er nog te veel onzekerheid en worden banken aangemoedigd voldoende geld in kas te houden om het risico op niet terugbetaalde leningen te kunnen opvangen.

De ECB en later ook DNB riepen banken in het voorjaar al op om geen dividend uit te keren of eigen aandelen terug te kopen om zo de aandeelhouders te belonen. De ECB verruimde dat advies naar dividendbetalingen van niet meer dan 15 procent van de winst. Ook nu volgt DNB.