AEX vrijwel vlak door onzekerheid brexitdeal

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag vrijwel vlak begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden met kleine koersuitslagen. De onzekerheid over het bereiken van een brexitdeal voor het einde van het jaar zorgde voor enige terughoudendheid bij beleggers. De markten verwerkten daarnaast de nieuwe recordstanden op Wall Street, die volgden op de toenemende hoop op een akkoord over extra coronasteun voor de Amerikaanse economie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt ongewijzigd op 624,74 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 925,18 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,2 procent. Londen bleef vlak.

Philips klom 0,9 procent bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Het zorgtechnologiebedrijf koopt het Amerikaanse BioTelemetry voor omgerekend 2,3 miljard euro. Philips denkt dat de maker van systemen voor het op afstand in de gaten houden van hartpatiënten volgend jaar al kan zorgen voor meer omzet en winst. Uitzender Randstad won 0,5 procent dankzij een adviesverhoging door JPMorgan. Verzekeraar Aegon kampte met een adviesverlaging door Credit Suisse en zakte 1,5 procent.

In de MidKap steeg Pharming 1,7 procent. Het biotechnologiebedrijf verwacht vanaf dinsdag ook op de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq te verhandelen te zijn. Pharming maakte zijn plannen voor een tweede notering in de Verenigde Staten in oktober bekend.