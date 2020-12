'Onzekerheid rond brexitdeal drukt op beurzen'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal vrijdag waarschijnlijk lager openen. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. De onzekerheid over het bereiken van een brexitdeal voor het einde van het jaar zorgt voor terughoudendheid bij beleggers. De markten verwerken daarnaast de nieuwe recordstanden op Wall Street, die volgden op de toenemende hoop op een akkoord over extra coronasteun voor de Amerikaanse economie.

Aan het brexitfront verklaarden de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie dat het moeilijk wordt om nog tijdig een handelsakkoord te sluiten. Vooral op het vlak van visserij blijven Britse en EU-onderhandelaars het oneens. De onderhandelingen lopen volgens Johnson stuk als de EU niet aanzienlijke concessies doet. De gesprekken gaan vrijdag verder. De laatste dagen was er juist voorzichtig optimisme over de voortgang van de onderhandelingen.

In de Verenigde Staten staan de Democraten en Republikeinen naar verluidt op het punt een akkoord te tekenen over 900 miljard dollar aan nieuwe steun om dat de economische klap van de coronapandemie te verzachten. In Washington wordt al maanden onderhandeld over een extra steunpakket om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen.

Moderna

Op het gebied van vaccins heeft een adviespanel van de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA aanbevolen om het coronavaccin van Moderna op noodbasis toe te laten tot de Amerikaanse markt. De FDA volgt vaak de adviezen van het invloedrijke panel maar moet het vaccin zelf nog goedkeuren en doet nog onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van het middel. Vorige week werd het vaccin van Pfizer en BioNTech toegelaten tot de Amerikaanse markt. De Europese toezichthouder EMA besluit begin volgende week over het Pfizer-vaccin, en vervroegde ook de beslissing over het vaccin van Moderna tot 6 januari.

Op het Damrak zal het aandeel Randstad mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van JPMorgan schroefden hun aanbeveling voor de uitzender op.

Pharming

Ook Pharming staat in het nieuws. Het biotechnologiebedrijf verwacht vanaf dinsdag ook op de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq te verhandelen te zijn. Pharming maakte zijn plannen voor een tweede notering in de Verenigde Staten in oktober bekend. Het bedrijf is niet van plan nieuwe aandelen uit te geven voor de notering.

De Europese beurzen sloten donderdag overwegend hoger. De AEX-index klom 0,5 procent tot 624,75 punten en de MidKap steeg 0,8 procent tot 927,41 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,8 procent. Londen daalde 0,3 procent. Ook Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 30.303,37 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent.

De euro was 1,2252 dollar waard, tegenover 1,2256 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 48,22 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 51,31 dollar per vat.