Pharming volgende week naar Nasdaq

quote: Chessplayer1992 schreef op 18 december 2020 08:21:

Voor kerst gebeurt er niet heel veel meer denk ik. Toch wachten tot de 2e / 3e week van januari.

Gelooft u dat het enkel bij een bericht als deze blijft als de nasdaq notering van start gaat?Ik niet. Waarschijnlijk krijgen we een update vanuit één van de trials, uit Bazel, of uit de VS.Pharming gaat zich op de kaart zetten verwacht ik om onder de ogen te komen bij beleggers in de VS.Mijn gedachten.