Pharming volgende week naar Nasdaq

LEIDEN (AFN) - Biotechbedrijf Pharming verwacht vanaf dinsdag ook op de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq te verhandelen te zijn. Dat schrijft het bedrijf in de prospectus voor zijn Amerikaanse beursgang. Pharming wordt onder het tickersymboop PHARM genoteerd.

Pharming maakte zijn plannen voor een tweede notering in de Verenigde Staten in oktober bekend. Het bedrijf is niet van plan nieuwe aandelen uit te geven voor de notering.