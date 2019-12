Micron positief over vooruitzicht chipmarkt

Gepubliceerd op | Views: 703

BOISE (AFN/BLOOMBERG) - Micron Technology is met een tamelijk optimistische vooruitblik voor het lopende kwartaal gekomen. De maker van geheugenchips bevestigde daarmee het sentiment in de markt dat de vraag naar chips tekenen van herstel laat zien. Het aandeel zat in de nabeurshandel in New York in de lift.

Voorlopig gaan de omzet en winst nog wel omlaag. Afgelopen kwartaal ging het om 5,1 miljard dollar omzet, tegen 7,9 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 491 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 3,3 miljard dollar. Voor het lopende kwartaal rekent Micron op 4,5 miljard tot 4,8 miljard dollar aan opbrengsten. Ook de winst zal nog verder dalen.

Maar Micron vertrouwt erop dat in het lopende kwartaal sprake zal zijn van de "cyclische bodem" wat betreft de financiële prestaties. Het bedrijf benadrukt dat de concurrentiepositie aanzienlijk is verbeterd. Ook spreekt Micron van een sterkere productportfolio en structureel hogere winstgevendheid. Daarmee zou Micron met het oog op de lange termijn in een goede positie verkeren om waarde voor de aandeelhouders te creëren.