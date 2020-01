"Zijn meest recente functie was topman van Marinoffs"



Op 28-03-2019 is Marinoffs B.V. te Utrecht (Utrecht) door de rechtbank in Midden-Nederland failliet verklaard. Als curator is aangesteld mr. J.A.A. Boers. Het insolventienummer van deze zaak is F.16/19/159. De (hoofd)activiteit van Marinoffs B.V. is financiële instellingen