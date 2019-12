Commissarissen Neways benoemen nieuwe topman

Gepubliceerd op | Views: 368

SON (AFN) - De raad van commissarissen van Neways Electronics heeft Eric Stodel formeel benoemd tot nieuwe topman. Met ingang van volgend jaar neemt hij het stokje over van de huidige baas Huub van der Vrande.

De benoeming gebeurde na afloop van een buitengewone aandeelhoudersvergadering waar de aandeelhouders werden geïnformeerd over de aanstelling bij de producent van elektronische componenten. Stodel heeft verschillende leidinggevende functies vervuld bij onder meer Flextronics, Driessen en B/E Aerospace. Zijn meest recente functie was topman van Marinoffs.