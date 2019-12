Gepubliceerd op | Views: 338

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer de resultaten van pakketbezorger FedEx. Verder blijft een schuin oog gericht op de Amerikaanse politiek, waar het Huis van Afgevaardigden stemt over een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 28.290 punten. De bredere S&P 500-index won ook 0,1 procent, tot 3197 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 8840 punten.

Het aandeel FedEx zakte in de eerste handelsminuten bijna 9 procent. FedEx stelde zijn verwachtingen voor het lopende gebroken boekjaar naar beneden bij, na een daling van de winst en omzet in het tweede kwartaal. Het moederbedrijf van het Nederlandse TNT heeft last van de aanhoudende groeivertraging van de wereldeconomie. Ook neemt belangrijke klant Amazon minder bezorgdiensten af.

General Mills

General Mills won 1 procent. De voedingsmiddelenproducent behaalde in het voorbije kwartaal een lagere omzet dan analisten in doorsnee hadden verwacht, maar boekte een hogere winst dan voorzien. De maker van Cheerios-zoutjes tornde niet aan zijn winstverwachting voor het lopende gebroken boekjaar.

Op het vlak van overnames liet verzekeraar Cigna (plus 2 procent) van zich horen. Het bedrijf verkoopt zijn onderdeel voor onder andere levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor 6,3 miljard aan branchegenoot New York Life. Met een deel van de opbrengst gaat Cigna aandeelhouders belonen, door zijn aandeleninkoopprogramma te verruimen.