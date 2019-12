'Afwachtend begin op Wall Street verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York blijven naar verwachting dicht bij huis na de openingsbel. Nu beleggers weinig nieuws aan het handelsfront te verwerken hebben, verleggen ze de aandacht naar bedrijfsnieuws. Onder andere pakketbezorger FedEx opende de boeken. Daarnaast blijft een schuin oog gericht op de Amerikaanse politiek, waar het Huis van Afgevaardigden stemt over een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump.

FedEx stelde zijn verwachtingen voor het lopende gebroken boekjaar naar beneden bij, na een daling van de winst en omzet in het tweede kwartaal. Het moederbedrijf van het Nederlandse TNT heeft last van de aanhoudende groeivertraging van de wereldeconomie. Ook neemt belangrijke klant Amazon minder bezorgdiensten af.

Voedingsmiddelenproducent General Mills behaalde in het voorbije kwartaal een lagere omzet dan analisten in doorsnee hadden verwacht, maar boekte een hogere omzet dan voorzien. De maker van Cheerios-zoutjes tornde niet aan zijn winstverwachting voor het lopende gebroken boekjaar.

PG&E

Het geplaagde elektriciteitsbedrijf PG&E staat een aanzienlijke hogere opening te wachten. Het bedrijf trof een schikking een Californische toezichthouder over overtredingen die tot bosbranden in de Amerikaanse staat hebben geleid. Dit akkoord was een belangrijke voorwaarde om uit faillissementsbescherming te komen.

Op het vlak van overnames laat verzekeraar Cigna van zich horen. Het bedrijf verkoopt zijn onderdeel voor onder andere levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor 6,3 miljard aan branchegenoot New York Life. Met een deel van de opbrengst gaat Cigna aandeelhouders belonen, door zijn aandeleninkoopprogramma te verruimen.

Facebook en Google

Facebook en Google bewegen mogelijk op het nieuws dat de Britse mededingingsautoriteit haar pijlen op de techgiganten richt wegens hun dominante positie op de online-advertentie. Er zouden genoeg argumenten zijn om strengere regels tegen de bedrijven in te voeren.

Dinsdag sloten de belangrijkste Amerikaanse beurzen met bescheiden winsten. De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,1 procent hoger op 28.267,16 punten. De bredere S&P 500-index won een fractie tot 3192,52 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 8823,36 punten.