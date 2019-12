'Alomvattende handelsdeal met Britten onhaalbaar'

Gepubliceerd op | Views: 715 | Onderwerpen: Groot-Britannië

STRAATSBURG (AFN/BELGA) - Het is niet mogelijk om eind volgend jaar een allesomvattend handelsakkoord met Groot-Brittannië te hebben uitonderhandeld. Dat heeft de Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier in het Europees Parlement gezegd. "Maar we zullen alles doen wat mogelijk is."

Barnier onderhandelde met de Britten over de voorwaarden voor de brexit en hij gaat ook de onderhandelingen over een toekomstig handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie voeren. De Britten verlaten de EU als alles goed gaat op 31 januari. Daarna gaat een overgangsperiode in waardoor ze zich nog tot eind komend jaar aan de Europese regels houden. Er is afgesproken dat die periode met twee jaar kan worden verlengd, maar de Britse premier Boris Johnson wil dat voorkomen.

Die opstelling van Johnson maak de situatie lastig, beseft Barnier. "De tijdsdruk zou de ambities wel eens kunnen beperken", zei de Fransman. "Zonder verlenging zal het niet mogelijk zijn alles te doen." Barnier herhaalde nog wel dat de Britten tot eind juni de tijd hebben om hun standpunt over verlenging van de overgangsperiode te herzien.