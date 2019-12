Albert Heijn houdt vast aan strategie België

MI zijn de Hema locaties juist interessant om een jumbo to go idee te lanceren, Vooral A locaties waar je veel omzet uit on the go producten kan genereren, mogelijk samengevoegd met La Place. Dit zijn doorgaans producten met een bovengemiddelde marge. Aan de andere kant opent Jumbo steeds meer Foodmarkten. Zoals ik er tegenaan kijk zet Jumbo net als Ah in op Winkels over de volledige breedte van de markt. Alleen bol.com is een USP voor AH.