Grotere kans op Britse renteverlaging eind 2020

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De kans dat de Bank of England (BoE) eind 2020 de rente zal verlagen is volgens marktkenners groter geworden nu premier Boris Johnson de angst voor een no-dealbrexit aanwakkert. Op de financiële markten is de kans van een Britse rentestap eind volgend jaar gestegen naar 80 procent. Dat was voor het weekend nog 30 procent.

De overwinning van de Conservatieven van Johnson bij de recente verkiezing voedde eerder het optimisme over een soepel Brits vertrek uit de EU. Dat de Britse premier echter aankondigde de overgangstermijn na 2020 niet te willen verlengen, wakkerde de zorgen op de markten aan.

De grotere kans op een rentestap weerspiegelt de bezorgdheid dat verdere brexitonzekerheid kan leiden tot een soort economische somberheid. Daarmee zou de druk op de BoE toenemen om met een groei-impuls te komen. De algehele verwachting voor de beleidsvergadering van aankomende donderdag is dat de BoE de rente op 0,75 procent zal houden.