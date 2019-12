'Verzekeraar New York Life koopt tak van Cigna'

Gepubliceerd op | Views: 405 | Onderwerpen: verzekeringen

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse verzekeraar New York Life neemt een onderdeel van branchegenoot Cigna over. Voor de tak die zich bezighoudt met niet-medische verzekeringen voor werkgevers telt New York Life ruim 6 miljard dollar neer. Dat bericht zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

Voor New York Life betekent de overname dat het nieuwe markten aan kan boren, voor Cigna is het vooral een aanzienlijke kapitaalinjectie. Die Amerikaanse verzekeraar heeft namelijk een torenhoge schuldenlast na de overname vorig jaar van Express Scripts voor 67 miljard dollar.