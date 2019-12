Gepubliceerd op | Views: 468 | Onderwerpen: Duitsland

MÜNCHEN (AFN) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in december toegenomen. Dat meldde onderzoeksinstituut Ifo.

De vertrouwensindex van Ifo kwam uit op een stand van 96,3 tegen 95 in november. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 95,5.