'Aedifica breidt rap uit'

AMSTERDAM (AFN) - Woonzorgvastgoedgroep Aedifica zet met een uitbreiding in Duitsland zijn snelle expansie voort. Dat schrijven analisten van KBC Securities, die onder de indruk zijn van het bedrijf. Wel geven ze aan dat Aedifica als het in dit tempo doorgaat snel nieuw kapitaal nodig heeft.

Aedifica gaat samen met het Duitse Specht Gruppe vier zorgcampussen bouwen in onder meer Bremen. Daar steekt Aedifica 63 miljoen euro in. Verder neemt Aedifica van diezelfde Duitse partner twee bejaardenhuizen en een zorglocatie over voor 35 miljoen euro. Duitsland is daarmee goed voor ongeveer een vijfde van de investeringen van Aedifica.

KBC heeft een buy-advies voor Aedifica, dat naast een notering in Brussel er ook een in Amsterdam heeft, met een koersdoel van 125 euro. Het aandeel Aedifica stond woensdag na zo'n tien minuten handelen 0,2 procent hoger op 107,60 euro.