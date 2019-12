Eurocastle rondt aandeleninkoop af

Gepubliceerd op | Views: 217

GUERNSEY (AFN) - Eurocastle Investment heeft bijna 34,6 miljoen eigen aandelen ingekocht. Het gaat om 62 procent van de aandelen die tot het einde van de aanmeldingstermijn op 17 december in omloop waren. Aan die stukken was 95 procent van het stemrecht verbonden.

Eurocastle betaalde voor de eigen aandelen ruim 15 miljoen aandelen in doValue en 109,2 miljoen euro in contanten. De investeerder heft de ingekochte aandelen op, net zoals zo'n 19 miljoen aandelen die Eurocastle in eigendom heeft. Als gevolg daarvan zijn er in totaal 1,85 miljoen aandelen van de firma in omloop, waarvan Eurocastle er zelf geen meer bezit.