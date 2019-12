'Weinig aanjagers voor korte termijn bij Galapagos'

De koers is de laatste maanden 45% gestegen zonder dat er een prestatie door het bedrijf gemeld is; deze stijging is enkel gebaseerd op de hoge verwachtingen van beleggers die al goud verdiend hebben en de tgv niet willen missen. Ze zullen enkel verkopen als ze gedwongen worden.

Gala geeft hun belangrijkste asset filgotinib aan Gilead verkocht voor de grootste markt in de V.S.; daardoor hebben ze zoveel cash. Het verschil tussen deze cashwaardr en de huidige koers is vnl. hoop op hun 2e item Toledo.