CPB: economische groei valt terug

koopkracht stijging... was dat vorige keer ook al niet een publieke leugen ???



als ik producten (zoals bv melk) van 1,19 zie stijgen naar 1,89 voor 2 liter maw 70 ct in 2-3 jaar tijd....



dat zie ik NERGENS terug in de loonstijgingen... behalve bij CEO's die bonussen van 25-50% krijgen...



jan met de pet op krijgt maar 2-2,5 % erbij



en de prijzen stijgen met 10 tallen % per jaar dus wat blijft er dan in vredesnaam over van de koop kracht



haagse leugenaars