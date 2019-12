CPB: economische groei valt terug

Jajaja..... iedereen weet het en kabinet doet niks.



Mooie gedachte de EURO.

Allemaal naar de slachtbank omdat de Amerikanen heersen over een bevolking van 700 miljoen en Kabinet gooit er nog klimaat issues bovenop.



Als het over migratie en economische vluchtelingen gaat, dan worden woningen en voorzieningen getroffen binnen een dag.

Zijn het boeren, dan zijn wij een jaar bezig om een wet in te voeren.



Gooi de norm omhoog...

Ze denken met 100 km dat probleem is opgelost, terwijl wij allemaal 130 km blijven rijden.

Wat een arrogantie om te denken dat een maatregel helpt terwijl je de norm kunt verhogen omdat je dat als kabinet kunt doen.



Het is maar waar je prioriteit ligt.