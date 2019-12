Nikkei lager na daling export

Gepubliceerd op | Views: 223

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is woensdag met verlies gesloten. Een aanhoudende daling van de Japanse export in november zorgde voor koersdruk bij de belangrijke exportbedrijven. Ook namen beleggers wat winst na de recente opmars die volgde op het voorlopige handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,6 procent lager op 23.934,43 punten. Een dag eerder sloot de index nog op het hoogste niveau sinds 4 oktober 2018. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse uitvoer in november voor de tiende maand op rij is afgenomen. Vooral de export van auto's, auto-onderdelen en halfgeleiderproducten stond onder druk. Bij de bedrijven zakten zowel de maker van elektrische componenten Fujikura als chiptoeleverancier Sumco 2,9 procent.

Ook elders in de Aziatische regio namen beleggers een adempauze na de rally in de afgelopen dagen. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus en in Hongkong stond de Hang Seng-index een fractie hoger. De Kospi in Seoul ging 0,1 procent omlaag. De Australische All Ordinaries sloot met een plusje van 0,1 procent.